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لبنان
13 رئيسًا للجمهورية منذ الإستقلال حتى اليوم... هل تعرفهم؟
Lebanon 24
22-11-2021
|
02:19
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حصل لبنان على استقلاله في العام 1943، لتنتقل السلطة فيه من الكنف الفرنسي الى اللبناني... فمن هم رؤساء لبنان على التوالي منذ الاستقال لغاية اليوم؟
-بشارة الخوري
من 23/9/1943 الى 20/9/1949
من 21/9/1949 الى 22/9/1952
-كميل شمعون
من 23/9/1952 الى 22/9/1958
-اللواء فؤاد شهاب
من 23/9/1958 الى 22/9/1964
-شارل حلو
من 23/9/1964 الى 22/9/1970-
-سليمان فرنجيّة
من 23/9/1970 الى 22/9/1976
-الياس سركيس
من 23/9/1976 الى 22/9/1982
-بشير الجميّل
من 21/8/1982 الى 14/9/1982
-أمين الجميّل
من 23/9/1982 الى 22/9/1988
-رينيه معوض
من 5/11/1989 الى 22/11/1989
-إلياس الهراوي
من 24/11/1989 الى 23/11/1995
من 24/11/1995 الى 23/11/1998
-اميل لحود
من 24/11/1998 الى 23/11/2004
من 24/11/2004 الى 23/11/2007
-ميشال سليمان
من 25/5/2008 الى 24/5/2014
-ميشال عون
منذ العام 2016 لغاية اليوم.
(موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية)
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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