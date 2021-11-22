13 رئيسًا للجمهورية منذ الإستقلال حتى اليوم... هل تعرفهم؟

حصل لبنان على استقلاله في العام 1943، لتنتقل السلطة فيه من الكنف الفرنسي الى اللبناني... فمن هم رؤساء لبنان على التوالي منذ الاستقال لغاية اليوم؟-بشارة الخوريمن 23/9/1943 الى 20/9/1949من 21/9/1949 الى 22/9/1952-كميل شمعونمن 23/9/1952 الى 22/9/1958-اللواء فؤاد شهابمن 23/9/1958 الى 22/9/1964-شارل حلومن 23/9/1964 الى 22/9/1970--سليمان فرنجيّةمن 23/9/1970 الى 22/9/1976-الياس سركيسمن 23/9/1976 الى 22/9/1982-بشير الجميّلمن 21/8/1982 الى 14/9/1982