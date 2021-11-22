لبنان

13 رئيسًا للجمهورية منذ الإستقلال حتى اليوم... هل تعرفهم؟

Lebanon 24
22-11-2021 | 02:19
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حصل لبنان على استقلاله في العام 1943، لتنتقل السلطة فيه من الكنف الفرنسي الى اللبناني... فمن هم رؤساء لبنان على التوالي منذ الاستقال لغاية اليوم؟

-بشارة الخوري
من 23/9/1943 الى 20/9/1949
من 21/9/1949 الى 22/9/1952
 
-كميل شمعون
من 23/9/1952 الى 22/9/1958


-اللواء فؤاد شهاب
من 23/9/1958 الى 22/9/1964


-شارل حلو
من 23/9/1964 الى 22/9/1970-


-سليمان فرنجيّة
من 23/9/1970 الى 22/9/1976


-الياس سركيس
من 23/9/1976 الى 22/9/1982


-بشير الجميّل
من  21/8/1982 الى 14/9/1982 
 
-أمين الجميّل
من 23/9/1982 الى 22/9/1988

-رينيه معوض
من 5/11/1989 الى 22/11/1989

-إلياس الهراوي
من 24/11/1989 الى 23/11/1995
من 24/11/1995 الى 23/11/1998

-اميل لحود
من 24/11/1998 الى 23/11/2004
من 24/11/2004 الى 23/11/2007


-ميشال سليمان
من 25/5/2008 الى 24/5/2014

-ميشال عون 
منذ العام 2016 لغاية اليوم.
 
(موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية)
المصدر: خاص "لبنان 24"
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