بذكرى استقلاله الـ 78.. مواقف وآمال بخروج لبنان من أزمته

على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد، يحتفل لبنان اليوم بذكرى استقلاله الـ 78.

وأطلقت بالمناسبة مواقف عدة من قبل عدد من السياسيين شددت جميعها على ان تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه الشعب اللبناني.

فقد غرّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر "تويتر" قائلا: "ليس الاستقلال مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم. فعسى أن تحمل الايام المقبلة ما يصبو اليه شعبنا بتعاون صادق بين جميع المعنيين، فيكون للاستقلال معناه الشامل. كل عيد استقلال وأنتم بخير".

من جهته، كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي: "يحلّ عيد الاستقلال محمّلاً بالآلام والآمال. آلام الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والصحية، وآمال بالخروج من الأزمة وتخطي كافة الصعوبات. كل عيد استقلال والوطن بخير."