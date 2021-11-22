لبنان

بذكرى استقلاله الـ 78.. مواقف وآمال بخروج لبنان من أزمته

Lebanon 24
22-11-2021 | 02:16
A-
A+
Doc-P-888886-637731696543697356.jpg
Doc-P-888886-637731696543697356.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد، يحتفل لبنان اليوم بذكرى استقلاله الـ 78.

 

وأطلقت بالمناسبة مواقف عدة من قبل عدد من السياسيين شددت جميعها على ان تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه الشعب اللبناني.

 

فقد غرّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر "تويتر" قائلا: "ليس الاستقلال مجرد  ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم. فعسى أن تحمل الايام المقبلة ما يصبو اليه شعبنا بتعاون صادق بين جميع المعنيين، فيكون للاستقلال معناه الشامل. كل عيد استقلال وأنتم بخير".

 

من جهته، كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي:  "يحلّ عيد الاستقلال محمّلاً بالآلام والآمال.  آلام الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والصحية، وآمال بالخروج من الأزمة وتخطي كافة الصعوبات. كل عيد استقلال والوطن بخير."

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:11 | 2021-11-22
03:00 | 2021-11-22
02:51 | 2021-11-22
02:45 | 2021-11-22
02:45 | 2021-11-22
02:42 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website