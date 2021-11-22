بحضور الرؤساء الـ3.. احتفال رمزي بـ"الإستقلال" في اليرزة (فيديو)

أقيم عند الساعة الـ9 من صباح اليوم في وزارة الدفاع - اليرزة، الاحتفال الرمزي الذي يقيمه الجيش بمناسبة عيد الإستقلال الـ78.

وقائع الاحتفال

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وصل الى مبنى الوزارة في اليرزة للمشاركة في ذكرى الاستقلال، وأدت له ثلة من مختلف الوحدات الامنية والفصائل التحية ثم توجه مباشرة الى المنصة.



بعدها، وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى موقع الاحتفال، حيث استقبله قائد الجيش العماد جوزاف عون، ثم توجه مباشرة لتقديم التحية الى ثلة من الجيش من مختلف الوحدات الامنية والفصائل.

إلى ذلك، وصل رئيس الجمهورية ميشال عون وصل إلى مبنى وزارة الدفاع، حيث أطلقت مدفعية الجيش 21 قذيفة مدفعية على وقع الالحان العسكرية، ثم توجه لوضع إكليل برفقة قائد الجيش على النصب التذكاري، بعدها القى التحية على الفرق المشاركة في الحفل.

وكان قائد الجيش العماد جوزف عون وصل إلى مكان الاحتفال وقد أدت له ثلة من الجيش التحية، كما وصل أيضاً وزير الدفاع الوطني موريس سليم الى مبنى وزارة الدفاع في اليرزة للمشاركة في ذكرى الاستقلال، وتوجه مباشرة لتقديم التحية.

وفي بداية الاحتفال، مرّ سرب من الطائرات الحربية والمروحيات التابعة للقوات الجوية في الجيش في سماء اليرزة، في حين جرى عرض فيلم مختصر عن الجيش. وبعدها، بدأت القوى العسكرية عرضها أمام المنصة، وفق الترتيب التالي:

1- مرور فرقة من موسيقى الجيش

2- مرور البيارق:

علم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

علم المديرية العامة للأمن العام

علم المديرية العامة لأمن الدولة علم المديرية العامة للجمارك 3- مرور الفرق العسكرية: فرقة من قوات الأمم المتحدة في لبنان فرقة من الكلية الحربية فرقة من القوات البحرية فرقة من القوات الجوية فرقة من لواء الحرس الجمهوري فرقة من لواء المشاة الثامن فرقة من فوج التدخل الثالث فرقة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فرقة من المديرية العامة للأمن العام فرقة من المديرية العامة لأمن الدولة فرقة من المديرية العامة للجمارك فرقة من الطبابة العسكرية فرقة من المديرية العامة للدفاع المدني فرقة من الصليب الأحمر اللبناني فرقة من فوج المغاوير فرقة من فرع مكافحة الإرهاب والتجسس فرقة من فوج المجوقل فرقة من فوج مغاوير البحر