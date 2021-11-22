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لبنان
استرجاع المولدات التي سرقت من هذه المنطقة...اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
22-11-2021
|
02:15
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تمكن اهالي بلدة القلمون من استرجاع مولدات المياه التي سرقت من مباني البلدة فجر امس وبحسب ما افادت مصادر مطلعة،ان من قام بهذه السرقة ليس بغريب عن ابناء المنطقة.
وتم تسليم المسروقات لاصحابها، فيما لم يتم الافصاح عن هوية الفاعل التي ما زالت طي الكتمان.
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القلمون
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