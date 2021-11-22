بحقه 125 أسبقية إتجار بالمخدرات... والترويج عبر السنترال

كتب المحرر القضائي:



بمعرض التحقيق في قضية مخدرات من قبل مكافحة المخدرات المركزي، تم تسطير كتاب الى شعبة المعلومات- الفرع التقني لتحليل حركة الإتصالات العائدة لرقمين خليوييَن لمعرفة أصحابها، فتبيّن أن أحد الأرقام عائد للمدعو مهدي.س.د الذي يوجد تواصل بينه وبين المتّهم بشار.م الذي بحقه سبع أسبقيات بجرم الإتجار وترويج المخدرات، والمتّهم حمزة.ز الذي بحقه ١٢٥ أسبقية بجرم الإتجار وترويج المخدرات.

كما تبيّن وجود تواصل بين المدعو قاسم.م والمتّهم حمزة.ر وبحقه أكثر من أسبقية بجرم الإتجار وترويج المخدرات.

وأمام قاضي التحقيق، تخلّف كل من المتّهمين بشار وحمزة عن المثول، كما لم يمثلا أمام المحكمة.

وفي الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢١، لم يحضر المتّهم حمزة.ز، وقد ورد الى المحكمة محضر منظّم لدى فصيلة دير الأحمر في قوى الأمن الداخلي يفيد عن وفاة هذا الأخير.

وباستجواب المتّهم بشار.م، أفاد أنه كان يروّج المخدرات قبل العام ٢٠١٩ لصالح المتّهم حمزة.ز عن طريق العمل على سنترال حيث كانت ترد اتصالات فيرسل من يسلّم المخدرات الى طالبها، مدلياً أنه ملَاحق بدعاوى عدة.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت أصدرت حكماً قضى بإسقاط دعوى الحق العام بحق المتّهم حمزة.ز لعلّة الوفاة، وتجريم المتّهم بشار.م بالجناية المنصوص عنها في المادة ١٢٥/مخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به وتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية، ومنحه الأسباب المخففة بتخفيض العقوبة المقضي بها الى الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات والغرامة الى مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.