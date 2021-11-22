لبنان

لماذا غابت الآليات العسكرية عن عرض "الإستقلال" اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-11-2021 | 02:41
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بعكس ما درجت عليه العادة كل عام، كان لافتاً، اليوم، بمناسبة عيد الاستقلال الـ78، إقامة عرضٍ عسكري مختصر ومقتضب  استمرّ فقط لنحو 25 دقيقة. 

ورغم أنّ العرض شهد على التقاليد السنوية للاحتفال من إطلاق التحية والقذائف المدفعية الرمزية، إلا أنه كان شاهداً على غياب الآليات العسكريّة. 

ورجّحت مصادر أن يكون السبب مرتبطاً بالأزمة الإقتصاديّة وغلاء المازوت واتخاذ تدابير للحؤول دون صرف ما لا لزوم له.

لبنان

خاص

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