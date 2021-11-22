لماذا غابت الآليات العسكرية عن عرض "الإستقلال" اليوم؟

بعكس ما درجت عليه العادة كل عام، كان لافتاً، اليوم، بمناسبة عيد الاستقلال الـ78، إقامة عرضٍ عسكري مختصر ومقتضب استمرّ فقط لنحو 25 دقيقة.



ورغم أنّ العرض شهد على التقاليد السنوية للاحتفال من إطلاق التحية والقذائف المدفعية الرمزية، إلا أنه كان شاهداً على غياب الآليات العسكريّة. ورغم أنّ العرض شهد على التقاليد السنوية للاحتفال من إطلاق التحية والقذائف المدفعية الرمزية، إلا أنه كان شاهداً على غياب الآليات العسكريّة.