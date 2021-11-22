لبنان

الأسعار لن تهدأ..وتحذير من هذا الامر!

Lebanon 24
22-11-2021 | 02:42
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أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أن "الأسعار لن تهدأ طالما أن سعر صرف الدولار غير ثابت".

وقال في حديث لـ"صوت لبنان 100.3 100.5" "اننا نحذّر من رفع الدولار الجمركي الذي سيؤدي الى إرتفاع الأسعار مجدداً".
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