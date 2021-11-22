لبنان

في وضح النهار...خطف مواطن في هذه المنطقة!(صور)

Lebanon 24
22-11-2021 | 02:51
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اختطف المواطن "م. ق" على طريق سعدنايل  كسارة، حيث اعترض فان أسود اللون، سيارة رينو كان يقودها قباني، وتم اقتياده الى جهة مجهولة بحسب مراسلة "لبنان 24".
ويتردد إن الخطف مرده الى خلافات عائلية.
 
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قباني

اختطاف

سعد نايل

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