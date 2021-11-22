في وضح النهار...خطف مواطن في هذه المنطقة!(صور)

اختطف المواطن "م. ق" على طريق سعدنايل كسارة، حيث اعترض فان أسود اللون، سيارة رينو كان يقودها قباني، وتم اقتياده الى جهة مجهولة بحسب مراسلة "لبنان 24".

ويتردد إن الخطف مرده الى خلافات عائلية.