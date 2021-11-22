عيد الاستقلال… لا تهاني في قصر بعبدا لهذا العام!

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنه “بالنظر إلى الأوضاع الراهنة والظروف الصحية في البلاد لن يقام الاستقبال التقليدي لتقبل التهاني في قصر بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال”.

