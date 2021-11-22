لبنان

عيد الاستقلال… لا تهاني في قصر بعبدا لهذا العام!

Lebanon 24
22-11-2021 | 03:16
A-
A+
Doc-P-888915-637731731027496059.jpg
Doc-P-888915-637731731027496059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنه “بالنظر إلى الأوضاع الراهنة والظروف الصحية في البلاد لن يقام الاستقبال التقليدي لتقبل التهاني في قصر بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال”.
مواضيع ذات صلة
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: بالنظر الى الاوضاع الراهنة والظروف الصحية في البلاد لن يقام الاستقبال التقليدي لتقبل التهاني في قصر بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال
lebanon 24
22/11/2021 13:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
احتفال الاستقلال: انتهاء مشهدية العرض العسكري الرمزي في اليرزة والشخصيات الرسمية تتبادل التهاني
lebanon 24
22/11/2021 13:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس عون الى وزارة الدفاع لترؤس العرض العسكري لمناسبة عيد الاستقلال الـ ٧٨
lebanon 24
22/11/2021 13:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول العلم اللبناني إلى وزارة الدفاع وتحضيرات عيد الاستقلال اكتملت والاحتفال الرمزي سيبدأ عند الساعة التاسعة مع وصول الرئيس ميشال عون (الجديد)
lebanon 24
22/11/2021 13:34:35 Lebanon 24 Lebanon 24

عون

استقلال

تهاني

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:34 | 2021-11-22
05:00 | 2021-11-22
04:42 | 2021-11-22
06:30 | 2021-11-22
06:12 | 2021-11-22
06:10 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website