لقاء للرؤساء الـ3 في بعبدا.. وهذا ما قاله بري عن "الحلحلة"

عقد الرؤساء الـ3 ميشال عون (رئيس الجمهورية)، نبيه بري (رئيس مجلس النواب)، ونجيب ميقاتي (رئيس الحكومة)، اجتماعاً مشتركاً في قصر بعبدا، وذلك عقب حضورهم العرض العسكري الرمزي الذي أقيم في وزارة الدفاع - اليرزة، بمناسبة عيد الاستقلال الـ78.



وأشارت معلومات قناة "الجديد" إلى أنّ الاجتماع الثلاثي بحث في مخارج الحل وسبل العودة إلى مجلس الوزراء واستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي.

وخلال مغادرته قصر بعبدا، قال بري رداً على سؤال عما إذا كانت الأوضاع "تحلحلت": "إن شاء الله خير".

بدوره، قال ميقاتي: "لا نستطيع المحافظة على الاستقلال إن لم نكن يداً واحدة، والتفاهم هو الأساس واللقاء الذي حصل اليوم كان حواراً جدياً وبإذن الله سيؤدي إلى الخير".



وأضاف: "الاستقلال لم يكن سيحصل لولا توحد اللبنانيين، ولو لم يكن اللبناني بجانب أحيه اللبناني في راشيا".



وتابع: "التفاهم والحوار هم الأساس والبعد جفاء والجفاء يؤدي للشر".