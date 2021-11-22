لبنان

لقاء للرؤساء الـ3 في بعبدا.. وهذا ما قاله بري عن "الحلحلة"

Lebanon 24
22-11-2021 | 03:23
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عقد الرؤساء الـ3 ميشال عون (رئيس الجمهورية)، نبيه بري (رئيس مجلس النواب)، ونجيب ميقاتي (رئيس الحكومة)، اجتماعاً مشتركاً في قصر بعبدا، وذلك عقب حضورهم العرض العسكري الرمزي الذي أقيم في وزارة الدفاع - اليرزة، بمناسبة عيد الاستقلال الـ78.

وأشارت معلومات قناة "الجديد" إلى أنّ الاجتماع الثلاثي بحث في مخارج الحل وسبل العودة إلى مجلس الوزراء واستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي. 
 
وخلال مغادرته قصر بعبدا، قال بري رداً على سؤال عما إذا كانت الأوضاع "تحلحلت": "إن شاء الله خير". 
 
بدوره، قال ميقاتي: "لا نستطيع المحافظة على الاستقلال إن لم نكن يداً واحدة، والتفاهم هو الأساس واللقاء الذي حصل اليوم كان حواراً جدياً وبإذن الله سيؤدي إلى الخير".

وأضاف: "الاستقلال لم يكن سيحصل لولا توحد اللبنانيين، ولو لم يكن اللبناني بجانب أحيه اللبناني في راشيا".

وتابع: "التفاهم والحوار هم الأساس والبعد جفاء والجفاء يؤدي للشر". 
يُشار إلى أنّ الرؤساء الـ3 غادروا احتفال عيد الإستقلال بسيارة واحدة باتجاه بعبدا. وإثر ذلك، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنه بالنظر إلى الأوضاع الراهنة والظروف الصحية في البلاد، لن يقام الاستقبال التقليدي لتقبل التهاني في قصر بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال.

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