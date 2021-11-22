في بعلبك... العثور على شخص مصابا بطلق ناري في فمه

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على ع. ع. (65 عاما ) قرب مسجد بلدة الانصار في بعلبك مصابا بطلق ناري في فمه.

ورجعت المصادر امنية لـ"لبنان 24" انها عملية انتحار .

وحضرت الاجهزة الامنية والطبيب الشرعي يعمل على الكشف على الجثة.