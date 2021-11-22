لبنان

في بعلبك... العثور على شخص مصابا بطلق ناري في فمه

Lebanon 24
22-11-2021 | 03:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على ع. ع. (65 عاما ) قرب مسجد بلدة الانصار في بعلبك مصابا بطلق ناري في فمه.
ورجعت المصادر امنية لـ"لبنان 24" انها عملية انتحار .
وحضرت الاجهزة الامنية والطبيب الشرعي يعمل على الكشف على الجثة.
 
 
المصدر: لبنان 24
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