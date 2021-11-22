"اشتباكات مسلحة"...ماذا يجري في بلدة الطفيل؟

تشهد بلدة طفيل الحدودية أحداثاً أمنية منذ فجر اليوم. حيث دارت اشتباكات مسلحة داخل البلدة على خلفية نزاعات عقارية ومحاولة جرف بساتين كرز.ما استدعى تدخل الجيش لوقف تبادل إطلاق النار بين عدد من أهالي البلدة وآخرين يناصرون المدعو ح.دقو،بعدما عاودوا جرف بساتين خاصة عائدة لأفراد من آل شاهين حسبما أفادت "مراسلة لبنان 24"