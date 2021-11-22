"رسالة" من أدرعي للبنانيين بذكرى الاستقلال!

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" متطرقا إلى ذكرى استقلال لبنان.

وغرّد ادرعي قائلا: "في ذكرى عيد الاستقلال لبنان يتحول من وطن الحضارة إلى إمارة إيرانية نتيجة استيلاء حزب الله حيث الولاء الشيعي لايران أسبق من الولاء للبنان، فبعد أن زيَّن أرزه هيكل الرب الذي بناه سليمان في أورشليم، أصبحت ضاحيته الجنوبية بؤرة للإديولوجيات الإرهابية، ما يجعل بلد الأرز في خطر".

وتابع: "يعيش لبنان أصعب مراحله بتوقيع حزب الله الذي شل حياته السياسية لتنفيذ املاءاته المحورية متحديًا السيادة اللبنانية؛ بدءًا من تخزين الأسلحة والصواريخ الدقيقة في الأحياء السكنية مرورًا بتحدي القوانين اللبنانية وصولًا إلى ترهيب وقتل المعارضين وتسويق المخدرات".

واختتم تغريداته قائلا: "في ذكرى عيد الاستقلال اللبناني نقول للشعب اللبناني: تنعاد عليك أحرار من كل وصايا إيرانية".

في ذكرى #عيد_الاستقلال لبنان يتحول من وطن الحضارة إلى إمارة إيرانية نتيجة استيلاء حزب الله حيث الولاء الشيعي لايران أسبق من الولاء للبنان، فبعد أن زيَّن أرزه هيكل الرب الذي بناه سليمان في أورشليم، أصبحت ضاحيته الجنوبية بؤرة للإديولوجيات الإرهابية، ما يجعل بلد الأرز في خطر pic.twitter.com/LbyRu97SFE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2021

في ذكرى #عيد_الاستقلال يعيش لبنان أصعب مراحله بتوقيع حزب الله الذي شل حياته السياسية لتنفيذ املاءاته المحورية متحديًا السيادة اللبنانية؛ بدءً من تخزين الأسلحة والصواريخ الدقيقة في الأحياء السكنية مرورًا بتحدي القوانين اللبنانية وصولًا إلى ترهيب وقتل المعارضين وتسويق المخدرات pic.twitter.com/LBJNjrD9Fl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2021