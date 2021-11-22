درويش في ذكرى "الاستقلال": لوضع المصالح الوطنية فوق كل فئوية

غرد النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "نحيي عيد الاستقلال هذا العام في ظروف استثنائية تضع الكيان برمته أمام لحظة تاريخية تحتم على أبنائه وضع المصالح الوطنية فوق كل فئوية وحفظ العيش المشترك والحياة الواحدة والترفع عن الخلافات للنهوض بوطننا لبنان وليكون الإستقلال الذي سقيناه بالدماء ناجزاً بسيادته ووحدته وازدهاره".