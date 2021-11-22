لبنان

جولة تفقدية لوزير البيئة لمعاينة معمل فرز النفايات في جب جنين

Lebanon 24
22-11-2021 | 04:25
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في إطار متابعة مشكلة تلوث نهر الليطاني ومعالجة مشكلتي النفايات الصلبة والسائلة، قام فريق من البنك الدولي برئاسة ساروج كومار جا  المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي بجولة تفقدية لمعاينة معمل فرز النفايات في جب جنين ولاتخاذ الاجراءات الرامية الى ضمان استدامة تشغيله وزيادة قدرته بحضور وزير البيئة ناصر ياسين و مدير عام مصلحة الليطاني سامي علوية و رئيس اتحاد بلديات البحيرة يحي ضاهر، وممثلين عن مجلس الانماء والاعمار ووزارة الطاقة والمياه.
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