لبنان

هكذا تحيا كورونا بين اللبنانيين....

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-11-2021 | 04:55
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في بعض الاماكن زحمة مواطنين غير مقبولة. عند الطبيب، او في المستشفى او المختبرات، وفي المطار والدوائر الرسمية خاصة الوزارات الرسمية، ودوائر الامن العام، حيث يتجمع الناس بكثافة، ضاربين بعرض الحائط التباعد الاجتماعي. فيتغلغل الكورونا في الكبير والصغير ، في الامكنة المكتظة، على الرغم من ان معظمهم يضعون الكمامات.
هذه مشكلة لا بد ان تعالجها هذه المراكز والمؤسسات المعنية، بحيث لا  تكون المواعيد متقاربة من بعضها، ما يفسح المجال للتباعد ولو بالحد الادنى. أمّا ان يتجمع الناس في القاعة، أو في الاروقة متلاصقين، ولا يبقى اي كرسي شاغر كما حدث مؤخراً في وزارة التربية، فمن الطبيعي ان تنتقل العدوى بسهولة، وعندها لا ينفع الندم.

لبنان

خاص

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