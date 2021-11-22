لبنان

فوج إطفاء بيروت يرفع العلم في ساحة ساسين

Lebanon 24
22-11-2021 | 05:15
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رفع فوج إطفاء بيروت صباح اليوم، العلم اللبناني في ساحة ساسين، في حضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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