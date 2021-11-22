لبنان

خرج من منزله ولم يعد (صورة)

Lebanon 24
22-11-2021 | 05:17
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خرج الشاب شادي الشيخ من وادي الجاموس منذ يومين من منزله ولم يعد حتى الساعة والاتصال به مفقود. فالرجاء ممن شاهده او يعرف عنه شيئاً التواصل على الرقم التالي:  81351278.
 
 
 

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وادي الجاموس

شا\ي الشيخ

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