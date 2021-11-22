خرج من منزله ولم يعد (صورة)

خرج الشاب شادي الشيخ من وادي الجاموس منذ يومين من منزله ولم يعد حتى الساعة والاتصال به مفقود. فالرجاء ممن شاهده او يعرف عنه شيئاً التواصل على الرقم التالي: 81351278.