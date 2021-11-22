نادي قضاة لبنان: الى أن يكتمل العيد باستقلالية السلطة القضائية

غرّد نادي قضاة لبنان عبر التويتر فكتب:"

كلنا للوطن للعلى للعلم، مهما جار الزمن سيفنا هو القلم...

الى أن يكتمل العيد باستقلالية السلطة القضائية."

وأرفق التغريدة بهاشتاغ لا إستقلال من دون إستقلالية.