لبنان

نادي قضاة لبنان: الى أن يكتمل العيد باستقلالية السلطة القضائية

Lebanon 24
22-11-2021 | 05:28
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غرّد نادي قضاة لبنان عبر التويتر فكتب:"
كلنا للوطن للعلى للعلم، مهما جار الزمن سيفنا هو القلم...
الى أن يكتمل العيد باستقلالية السلطة القضائية."
وأرفق التغريدة بهاشتاغ لا إستقلال من دون إستقلالية.
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