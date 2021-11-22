لبنان

عمليات سرقة على طريق المطار

Lebanon 24
22-11-2021 | 05:33
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أقدم مجهولون على توقيف المدعو "س.ش" على طريق المطار، حيث سلبوا منه مبلغ 500 دولار أميريكي بقوّة السلاح وفروا بعدها الى جهة مجهولة.
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سرقة

طريق المطار

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