كلام روسي مهمّ عن تسليم لبنان صور الأقمار الاصطناعية لمرفأ بيروت... هذا ما أعلنه لافروف

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف "سلمنا الجانب اللبناني صور الأقمار الاصطناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار، ونأمل أن تساعد في التحقيق".

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب: "ناقشنا التعاون المشترك في إعادة الإعمار واستكمال البنية التحتية في منطقة مرفأ بيروت".



وشدد على أنه "يجب على المجتمع الدولي دعم جهود عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن وتركيا".

من جانبه، أكد بو حبيب أن "لبنان تسلّم صور الأقمار الاصطناعية للمرفأ، وسنسلمها للقضاء علها تسهم في كشف الحقيقة".

وتابع: "نحن على خلاف مع الغرب بشأن عودة النازحين السوريين، ونحن مع الموقف الروسي".

ولفت بو حبيب إلى "أننا نريد حواراً مع دول الخليج لحلّ المشاكل العالقة، وقضيّة وزير الاعلام جورج قرداحي ليست المشكلة الوحيدة".