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لبنان
إضاءة المتحف الوطني بألوان العلم اللبناني
Lebanon 24
22-11-2021
|
05:40
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أعلنت وزارة الثقافة في بيان، أنه "بايعاز من وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى، تضاء واجهة المتحف الوطني بألوان العلم اللبناني مساء أمس واليوم، لمناسبة ذكرى الاستقلال.
وفي هذه الذكرى الوطنية، تمنت الوزارة الخير والسلامة لوطننا الغالي، والامان وثبات الوحدة والاستقرار للبنانيين".
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