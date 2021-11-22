لبنان

تدابير سير... ماذا سيجري عند جادة شارل الحلو ظهرا؟

Lebanon 24
22-11-2021 | 05:50
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صـدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي _ شعبة العـلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

لمناسبة عيد الاستقلال، سيقام عرض مدني بتاريخ اليوم 22-11-2021 على جادة شارل الحلو / المسلك الغربي من الأوتوستراد.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 13.00 من التاريخ ذاته تحويل السير المتجه الى بيروت على المسلك المذكور باتجاه مفرق سوق السمك / الكرنتينا.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.
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