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لبنان
مشروع قيد التحضير... محروقات روسية إلى لبنان
Lebanon 24
22-11-2021
|
06:12
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أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب من موسكو، أنه "لدينا مشروع تنجزه شركة روسية للنفط لإيصال المحروقات إلى مرفأ بيروت".
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