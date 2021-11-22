لبنان

سرقة أسلاك كهرباء على طريق كرم زبدين - الهيشة في وادي خالد

Lebanon 24
22-11-2021 | 06:40
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أفادت مندوبة "لبنان24"، أن مجهولين أقدموا على سرقة أسلاك كهرباء على طريق كرم زبدين - الهيشة في وادي خالد.
يُذكر ان هذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها هذه المنطقة للسرقة.
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أسلاك كهربائية

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