أفادت مندوبة "لبنان24"، أن مجهولين أقدموا على سرقة أسلاك كهرباء على طريق كرم زبدين - الهيشة في وادي خالد.

يُذكر ان هذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها هذه المنطقة للسرقة.