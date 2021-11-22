لبنان

هذا ما قاله مستشار عون عن تزويد روسيا لبنان صور الأقمار الصناعية للمرفأ

Lebanon 24
22-11-2021 | 06:46
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أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد الذي شارك في المحادثات بين وزيري الخارجية اللبناني والروسي عبدالله بو حبيب وسيرغي لافروف في موسكو "أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتزويد لبنان صور الاقمار الصناعية عن مرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار هو خطوة مقدّرة جداً تساعد في الاضاءة على طبيعة هذا الانفجار وكشف أسبابه في وقت إمتنعت أكثر من دولة عن تسليم لبنان هذه الصور".
وأوضح أبو زيد في سلسلة تغريدات على حسابه على"تويتر" "أننا أثرنا مع القيادة الروسية مسألة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم واهمية إتمام هذه الخطوة نظراً لعدم قدرة لبنان على تحمّل هذا العبء الكبير في ظل أوضاعه الاقتصادية والمالية الخانقة ونظراً لاستتاب الوضع الامني في مناطق شاسعة في سوريا".
وأضاف: "لم تغب القضايا الاقليمية وما يدور من مفاوضات حول الملف النووي الايراني عن محادثتانا في روسيا نظراً لتاثيراتها على الوضع اللبناني، كما لم يغب موضوع الافادة من المواد الاولية لتصنيع لقاح سبوتنيك v تحصيناً لمجتمعنا ضد وباء كورونا".

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