سماع صوت إنفجار كبير... هذه تفاصيل ما حصل في الميناء (صور)

أفادت مندوبة "لبنان24" عن سماع صوت إنفجار كبير في أرجاء مدينة الميناء - طرابلس، على طريق المرفأ بعد شركة كهرباء قاديشا.



وتبين لاحقاً بأنه ناجم عن انفجار خزان "كربير" في محلات حسون لتصليح "الاشكمونات". وقد تسبب الانفجار بتضرر سيارتين امام المحل، وإصابة أحد الاشخاص برضوض، وحالته مستقرة.