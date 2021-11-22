أطلقا النار على محل في أبي سمراء (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان24" أن مجهولين إثنين، أقدما على متن دراجة نارية، على إطلاق عيار ناري من سلاح حربي بإتجاه محل عائد للمدعو صافي المير، وذلك في محلة ابي سمراء - دوار المولوي، من دون سقوط اصابات بشرية. فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار حتى اللحظة.