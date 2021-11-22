تعرض سيارة جوزيف أبو فاضل لاطلاق نار... الحادثة مقصودة؟! (صورة)

أفاد مندوب "لبنان24" عن تعرض سيارة الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل لإطلاق نار.

ولم يُعرف حتى اللحظة إذا ما كان إطلاق النار ناتج عن رصاص طائش، أم حادثة مقصودة.