لبنان

"مش معودين عهيك وزراء".. مواطن يتفاجأ بوزير الاشغال ليلاً أثناء تواجده في نفق المطار (صورة)

Lebanon 24
22-11-2021 | 08:12
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نشرت صفحة "الضاحية دوت كوم" عبر حسابها على "فيسبوك" صورة لوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية أثناء تفقده مساء امس لنفق طريق المطار، ومتابعة مشكلة تجمع مياه الامطار والانارة.
 
 
وتركت الصفحة تعليقاً لافتاً على الصورة: "يمكن بغير بلد الموضوع طبيعي، بس نحن مش معودين عهيك وزراء.
مواطن مارق بليل على دراجة نارية بنفق المطار، بلاقي وزير الاشغال والنقل على حمية مع 3 عمال من الوزارة عم يشتغلو كرمال تجمع المياه الامطار والانارة، نزل الشاب سالهم اذا في يساعدهم بشي، تشكرو الوزير وقلو هاي شغلتنا نحن.. 
ما بدنا مسوول يوزع مصاري علينا، نحن بحاجة لمسوول يكون عنجد مسوول، اذا كنا نايمين نكون مطمنين في حدا عم يشتغل لمصلحتنا، عم يشتغل بشغف باللحم الحي والموارد الشبه معدومة".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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