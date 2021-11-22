بري استقبل وفد الكونغرس الاميركي وعرض الاوضاع مع ابو فاعور والعريضي

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من الكونغرس الأميركي ضم أعضاء الكونغرس دارن لحود، داريل عيسى، ودان كيلدي ورئيس مجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان السفير إد غبريال، في حضور السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، حيث جرى بحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.وعرض الرئيس بري آخر التطورات والمستجدات خلال استقباله عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي اللذين غادرا من دون الادلاء بتصريح.على صعيد آخر، أجرى الرئيس بري إتصالا هاتفيا بكل من نقيبي المحامين في بيروت ناضر كسبار والشمال ماري تيريز القوال هنأهما لمناسبة إنتخابهما نقيبين للمحامين في بيروت وطرابلس والشمال.