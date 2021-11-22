وفاة النائب فايز غصن عن 71 عاما

توفي النائب فايز غصن عن عمر 71 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعاه رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، وكتب عبر حسابه على "تويتر":



كل التعازي للعائلة، للكورة وللمجلس النيابي بوفاة النائب فايز غصن وعزاؤنا مشترك". "خسرناك أخاً وصديقاً صادقاً ووفيّاً. وكم سنقتقدك وقد كنّا معاً في مختلف الظروف الحلوة والمرة. وسنبقى على هذا الوفاء وعلى هذه الطريق مع عائلتك الكريمة ومع محبيك.كل التعازي للعائلة، للكورة وللمجلس النيابي بوفاة النائب فايز غصن وعزاؤنا مشترك".

ونعاه أيضا النائب طوني فرنجية، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"برحيلك خسرت صديقاً وأباً مُخلصاً وصادقاً. سأفتقد لرصانتك واخلاقك السياسية وسنبقى مع عائلتك ومحبيك اوفياء لوفائك. الله يرحمك.."

وغصن من مواليد العام 1951، وُلد في كوسبا قضاء الكورة، ومتأهل من السيدة يونا باخوس حكيم ولهما ابنتان، نادين وكارين.

وانتخب للمرة الاولى نائبا بين أعوام 1992 - 1996. وأُعيد انتخابه مرّة ثانية عام 1996 حتى سنة 2000.

عُيّن وزيرا للدفاع عام 2011.

وانتخب للمرة الثالثة نائبا في مجلس النواب عام 2018.

وشغل غصن منصب نائب رئيس تيار "المردة" منذ العام 2006.