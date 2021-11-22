لبنان

وزيرا البيئة والطاقة في ضيافة المطران درويش في زحلة

Lebanon 24
22-11-2021 | 08:55
A-
A+
Doc-P-889036-637731933011835035.png
Doc-P-889036-637731933011835035.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إستقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في مطرانية سيدة النجاة، وزيري البيئة ناصر ياسين والطاقة والمياه وليد فياض، برفقة وفد من صندوق النقد الدولي ومجلس الإنماء والإعمار، في حضور رئيس بلدية زحلة - المعلقة وتعنايل أسعد زغيب.
 
وكانت مناسبة للبحث في مواضيع تخص زحلة، ولا سيما في موضوع البيئة والإدارة السليمة له من قبل بلدية زحلة، وموضوع تحسين التغذية بالتيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
وكان للوفد زيارة برفقة المطران درويش في أرجاء المطرانية وخاصة المكتبة الإلكترونية والمتحف البيزنطي، وأبدوا إعجابهم بما شاهدوا.
 
ودون الوزير ياسين كلمة في سجل الشرف جاء فيها: "إنه لإرث حضاري وجب الحفاظ عليه كما تعلمون في مطرانية زحلة، متمنيا ان يتعمم هذا الإرث الثقافي الحضاري على جميع الأراضي والمناطق اللبنانية".
 
كما دون الوزير فياض كلمة جاء فيها: "هنيئا لكم وللبنان هذا المخزن الثقافي التاريخي العظيم. مع شكرنا ومحبتنا لأعمالكم المميزة واستضافتكم الكريمة".
المصدر: ال
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:34 | 2021-11-22
05:00 | 2021-11-22
07:19 | 2021-11-22
04:42 | 2021-11-22
06:12 | 2021-11-22
05:40 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website