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لبنان
بوتين في برقية تهنئة بالاستقلال لعون: روسيا ملتزمة دعم سيادة لبنان ووحدته
Lebanon 24
22-11-2021
|
08:57
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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عددا من برقيات التهنئة لمناسبة العيد ال 78 للاستقلال، ابرزها من الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني.
وجاء في برقية بوتين: "يسرني أن أتقدم منكم بالتهنئة لمناسبة العيد الوطني للجمهورية اللبنانية، وهو عيد الاستقلال. تعتمد العلاقات بين روسيا ولبنان على تقاليد الصداقة. وأنا مطمئن إلى أننا سنتمكن بفضل جهودنا المشتركة من ضمان مواصلة تطويرها لما فيه مصلحة شعبينا، ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأود تأكيد التزام روسيا الدائم دعم سيادة لبنان ووحدته، وعدم جواز أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولتكم".
الملك عبدالله
وجاء في برقية الملك الأردني: "يسرني أن أغتنم مناسبة احتفالات الشعب اللبناني الشقيق بعيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لأبعث الى فخامة أخي العزيز، بإسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، بأحر التهاني القلبية وأصدق المشاعر الأخوية، سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازهار".
أمير قطر
وكان الرئيس عون تلقى برقية تهنئة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناسبة الذكرى 78 للاستقلال، "سائلا فيها الله ان يحفظ الجمهورية اللبنانية الشقيقة والشعب اللبناني الشقيق ويديم فيه التقدم والازدهار".
وتلقى برقية مماثلة من نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني.
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