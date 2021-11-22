الحلبي وضع إكليلا من الزهر أمام اللوحة التذكارية مكان استشهاد الرئيس رينيه معوض

وضع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، إكليلا من الزهر، بإسم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أمام اللوحة التذكارية في محلة الظريف، حيث استشهد الرئيس رينيه معوض، في ذكرى استشهاده، في حضور عائلة الرئيس الشهيد الوزيرة السابقة نائلة معوض والنائب المستقيل ميشال معوض وعائلته.وأدت ثلة من قوى الأمن الداخلي التحية، ثم عزفت موسيقى الجيش لحن الموتى والنشيد الوطني.وعن المناسبة قال ميشال معوض: "يتبين بعد 32 عاما في ظل الانهيار الكامل للدولة وسيادتها ومؤسساتها واقتصادها، كل يوم أكثر وأكثر لماذا اغتيل الرئيس"، مضيفا: "باغتياله اغتيل عنوان المصالحة ومشروع السيادة والدولة الحقيقية والفعلية، وشكل هذا الاغتيال البداية للانهيار".