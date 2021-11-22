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لبنان
السرقات تتوالى في بلدة القلمون...
Lebanon 24
22-11-2021
|
09:16
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قام مجهول بسرقة قارورتين غاز من امام احدى المحلات في بلدة القلمون، ليفر بعدها بسيارته الى جهه مجهولة.
يُذكر ان البلدة تشهد سرقات عديدة في الآونة الاخيرة.
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