لبنان

حادث صدم في الهلالية وإصابة شخص في رأسه

Lebanon 24
22-11-2021 | 09:36
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صدر عن غُرفة عمليات الجمعيّة الطبيّة الإسْلاميّة في صيدا البيان التالي:

أدى حادث صدم بين سيارة ودراجة في منطقة الهلالية على الطريق العام، الى اصابة سائق الدراجة، حيث تعرض لإصابة ونزيف في الرأس، وفي التفاصيل قامت احدى السيارات بنقله الى مركز الجمعية الطبية الإسلامية في قياعة حيث عملت فرق الإسعاف على اسعافه ونقله الى مستشفى حمود الجامعي لتلقي العلاج.
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