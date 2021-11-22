أرزة في محمية إهدن في عيد الاستقلال

قامت إدارة محمية إهدن، على غرار كل عيد استقلال، بغرس شجيرة أرز كبيرة من مشتلها، تأريخا لسنة جديدة من عمر الاستقلال. وشارك في الغرس الرمزي أسرة المحمية، طلاب مدارس وبعض الناشطين في المجتمع الاهلي.