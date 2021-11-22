مبادرة لتوفير فرص عمل للشباب اللبناني في مصر

أطلقت مجموعة "السويدي الصناعية المصرية"، بالتعاون مع شركه "فيستا جلوبال" اللبنانية، مبادرة لتأمين توظيف عدد من الشباب اللبناني داخل مصر وخارجها، في عدد من المجالات الهندسية والمالية والإدارية.وسيقوم وفد من المجموعة في الايام الخمسة المقبلة بزيارة عدد من الجامعات اللبنانية (الأميركية - اليسوعية - بيروت العربية - اللبنانية) وتنظيم لقاءات مع الخريجين لشرح المبادرة وتبادل المعلومات والسير الذاتية.وأكدت مستشارة مجلس الأعمال المصري - اللبناني منى وهبة "أن هذه المبادرة تأتي تعزيزاً للعلاقات الاخوية بين الشعبين المصري واللبناني، وبدافع من ايمان الشركات المصرية بامكانات التكامل الكثيرة والمتعددة في المهارات المصرة واللبنانيين".من جهته، اكد رئيس الجانب اللبناني من مجلس الاعمال النقيب ربيع حسونة علي تقديره للدور المصري الداعم للبنان في هذه الظروف الصعة، وخاصة ان كل المبادرات المصرية موجهة للشباب اللبناني، وبشكل استراتيجي حيث بدأت بالبرنامج التدريبي لشباب الجامعات اللبنانية في مصر الصيف الماضي"، متوجهاً بالشكر الى "المهندس احمد السويدي علي مبادراته المتتاليه تجاه لبنان وشعبه".