لبنان

بلينكن: الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب شعب لبنان

Lebanon 24
22-11-2021 | 10:33
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تقّدم وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن، بالنيابة عن الولايات المتحدة الأميركية، بـ"أطيب" تمنياته للشعب اللبناني بعيد استقلاله.
 
وأكد في بيان أن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب شعب لبنان خلال هذه الايام الصعبة ودعم آماله في مستقبل أفضل، لافتا إلى أن بلاده تعترف بالثقافة الثرية والمثابرة للشعب اللبناني، الذي واجه وتغلب على العديد من التحديات على مدار الـ78 عام الماضية. 
 
 
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