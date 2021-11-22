لبنان

مركز طبي لم يسلم من السرقات... هذا ما حصل في العيون

Lebanon 24
22-11-2021 | 10:43
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن مجهولين أقدموا على سرقة بطاريات المولد الكهربائي من مركز العيون الطبي، في بلدة العيون، في منطقة الجومة، في عكار، بعدما عمدوا على قصّ الاسلاك الحديدية المحيطة بالمركز. وفرّوا بعدها إلى جهة مجهولة.
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سرقة

مركز طبي

العيون

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