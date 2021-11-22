إقفال الدوائر العقارية في النبطية لاسبوع بسبب إصابة 4 موظفين بالفيروس

أصدر محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، قرارا قضى بإقفال الدوائر العقارية في النبطية لمدة اسبوع إعتبارا من صباح غد الثلاثاء ولغاية صباح الاثنين المقبل في 30 الحالي، وذلك إثر إصابة 4 موظفين بفيروس كورونا.وطلب فقيه من الجهات المعنية إجراء عملية تعقيم لكافة المكاتب في الدوائر العقارية.إشارة الى أنها المرة الثانية التي تقفل فيها الدوائر العقارية في النبطية أبوابها خلال شهرين، بسبب إصابة موظفين بكورونا.