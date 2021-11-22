تسهيلات في السفر للوافدين خلال الأعياد في هذه الفترات.. اليكم التفاصيل

أعلن وزير السياحة وليد نصار، في بيان اليوم، "لمناسبة ذكرى الاستقلال واستكمالا للرزمة السياحية الشتوية التي أطلقناها من السرايا الحكومية، عقد اتفاق مع الخطوط الجوية التركية Turkish Airlines لتسهيلات في السفر تقضي بتقديم حسومات بنسبة 20% على تذاكر السفر وللدرجات كافة، لجميع اللبنانيين المغتربين والسياح الأجانب الراغبين بالمجيء من مختلف أنحاء العالم إلى لبنان عبر مطار اسطنبول".وقال: "سيصبح هذا الاتفاق ساري المفعول ابتداء من الأول من كانون الأول المقبل لغاية 28 شباط 2022، على أن تضاف رحلة واحدة كل يوم على الرحلات اليومية الأربع، وذلك من تاريخ 16 إلى 24 كانون الأول المقبل، أي خلال فترة الأعياد المجيدة لاستيعاب أكبر عدد من للوافدين، وستضاف رحلة واحدة يوميا إلى الرحلات اليومية الخمس من 2 إلى 10 كانون الثاني 2022".أضاف: "الهدف الأساسي من هذه التسهيلات، بالإضافة إلى تشجيع الوافدين على المجيء إلى لبنان، هو المساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة، بحيث تكون عملية حجز التذاكر من لبنان حصرا، عبر وكالات السفر والسياحة المعنية بالرزمة".وشكر نصار للخطوط الجوية التركية تجاوبها مع وزارة السياحة، "على أمل أن تلي هذه الخطوة اتفاقات مع خطوط طيران جديدة".