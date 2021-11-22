درويش ناعياً غصن: ستبقى ذكراه خالدة

محزن رحيل الصديق النائب #فايز_غصن الطيب والمحب لأهله ووطنه رجل الدولة والإعتدال وكما كان لحضوره أثر كبير سيكون لغيابه اثر أكبر ليس على الكورة التي احبها فقط بل على كل الوطن
لقد كان له مودة ومكانة على مستوى العائلة وصداقة جمعته لعقود مع والدي ولم تتغير من بعده، وستبقى ذكراه خالدة. pic.twitter.com/NXlw28TIsZ
— MP Ali Darwish (@alidarwish72) November 22, 2021
محزن رحيل الصديق النائب #فايز_غصن الطيب والمحب لأهله ووطنه رجل الدولة والإعتدال وكما كان لحضوره أثر كبير سيكون لغيابه اثر أكبر ليس على الكورة التي احبها فقط بل على كل الوطن
لقد كان له مودة ومكانة على مستوى العائلة وصداقة جمعته لعقود مع والدي ولم تتغير من بعده، وستبقى ذكراه خالدة. pic.twitter.com/NXlw28TIsZ