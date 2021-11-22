درويش ناعياً غصن: ستبقى ذكراه خالدة

غرد النائب علي درويش عبر حسابه على تويتر:

"محزن رحيل الصديق النائب فايز غصن الطيب والمحب لأهله ووطنه رجل الدولة والإعتدال وكما كان لحضوره أثر كبير سيكون لغيابه اثر أكبر ليس على الكورة التي احبها فقط بل على كل الوطنلقد كان له مودة ومكانة على مستوى العائلة وصداقة جمعته لعقود مع والدي ولم تتغير من بعده، وستبقى ذكراه خالدة."