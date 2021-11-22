لبنان

حراك المتعاقدين: لا إضراب قبل آخر تشرين الثاني في المدارس الرسمية

Lebanon 24
22-11-2021 | 11:26
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وزّع منسق حراك المتعاقدين بياناً أكد فيه أن الحراك "ينتظر من وزير التربية وحتى آخر شهر تشرين ثاني، إقراراً رسمياً برفع أجر الساعة لكامل المتعاقدين، مع دفع 90$، وقبل آخر هذا الشهر لا إضراب في المدارس والثانويات الرسمية".
 
أضاف: "ممكن أن نسميها مهلة، وبعد هذا التاريخ، لن يكون بمقدور أي معلم الذهاب إلى المدارس إذا لم تبدأ الوزارة بصرف الـ90$ للمعلمين".
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