حراك المتعاقدين: لا إضراب قبل آخر تشرين الثاني في المدارس الرسمية

وزّع منسق حراك المتعاقدين بياناً أكد فيه أن الحراك "ينتظر من وزير التربية وحتى آخر شهر تشرين ثاني، إقراراً رسمياً برفع أجر الساعة لكامل المتعاقدين، مع دفع 90$، وقبل آخر هذا الشهر لا إضراب في المدارس والثانويات الرسمية".أضاف: "ممكن أن نسميها مهلة، وبعد هذا التاريخ، لن يكون بمقدور أي معلم الذهاب إلى المدارس إذا لم تبدأ الوزارة بصرف الـ90$ للمعلمين".