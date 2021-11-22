مأساة على أوتوستراد غزير.. "روي" يغادر الحياة بحادث مروّع (صورة)

إنحرفت فجر اليوم، على المسلك الغربي لأوتوستراد غزير كسروان قبالة سنتر النعمان، سيارة نوع مرسيدس رصاصية اللون تحمل الرقم 10015/ط يقودها المواطن روي ج. أبي نادر مواليد العام 1975 عبدللي البترون، ما أدى إلى إصطدامها بقناة للمياه إلى جانب المسلك وإحتراق مقدمها وإصابة أبي نادر بجروح حرجة برأسه.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد سارعت إلى المكان عناصر الصليب الأحمر ونقلته إلى مركز كسروان الطبي في غزير لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة لاحقا، فيما عملت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية على إخماد الحريق في السيارة.