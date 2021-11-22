إلى اللبنانيين.. تسعيرة جديدة للبنزين غداً وهكذا سيتغير ثمنه

قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنه "من المقرر أن يصدر يوم غد جدول تسعير جديد للمحروقات"، موضحة أنه "في حال احتسب مصرف لبنان نسبة الـ90% من قيمة صفيحة البنزين على أساس دولار 19 ألف ليرة، فإنّ السعر قد يشهدُ بعض التراجع الطفيف".



ومع هذا، فقد أوضحت المصادر أنه من المرجح أن يرفع المصرف المركزي سعر الدولار الذي تُحتسب على أساسه نسبة الـ90% من صفيحة البنزين، الأمر الذي سيحتم ارتفاعاً في سعر البنزين تلقائياً".