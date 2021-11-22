إلى اللبنانيين.. تسعيرة جديدة للبنزين غداً وهكذا سيتغير ثمنه

قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنه "من المقرر أن يصدر يوم غد جدول تسعير جديد للمحروقات"، موضحة أنه "في حال احتسب مصرف لبنان نسبة الـ90% من قيمة صفيحة البنزين على أساس دولار 19 ألف ليرة، فإنّ السعر قد يشهدُ بعض التراجع الطفيف".
ومع هذا، فقد أوضحت المصادر أنه من المرجح أن يرفع المصرف المركزي سعر الدولار الذي تُحتسب على أساسه نسبة الـ90% من صفيحة البنزين، الأمر الذي سيحتم ارتفاعاً في سعر البنزين تلقائياً".
يُشار إلى أن نسبة الـ10% من سعر صفيحة البنزين تُحتسب على أساس سعر الدولار في السوق الموازية والذي يتراوح حالياً بين 23400 و23500 ليرة. وعليه، فإنه في حال تم التسعير على أساس هذه الأرقام، فإن سعر صفيحة البنزين سيزداد حُكماً مقارنة بالجدول السابق.