سكاف: بأي استقلال عم نحتفل ؟

غردت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف عبر "تويتر" قائلة:



"بجمهورية قوارب الموت بنسأل حالنا بأي استقلال عم نحتفل ؟ ناس عم بتختار البحر للهرب وناس علقانة بالبرد بين حدود اوروبية طالبة النزوح والباقيين هون ناطرين ببلد معطل بقرار كلن شراكة فيه. وبالرغم من الاستغلال السياسي بدنا نضل نطمح لاستقلال حقيقي واول شروطه تحرير القضاء من الأسر".