عملية أمنية لمديرية "المخابرات" في البقاع.. هذا ما كشفه الجيش

حرّرت مخابرات الجيش في البقاع المواطن مصعب قباني الذي اختطف صباح اليوم على طريق سعدنايل - كسارة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن عملية تحرير قباني حصلت خلال عملية أمنية وعسكرية في حورتعلا، إذ جرى توقيف الخاطف وهو من عائلة الجمال في برّالياس.

ونُقل قباني مع خاطفه إلى ثكنة أبلح العسكريّة، والتحقيق في الملف جارٍ بإشراف القضاء المختص.

ولاحقاً، صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 22 / 11 /2021، تمكنت دورية من مديرية المخابرات إثر عملية دهم في بلدة حورتعلا- البقاع من تحرير المواطن مصعب طارق القباني، الذي كان قد خُطف صباح اليوم في منطقة كسارة – زحلة من قبل المدعو (ق.ج) وآخرين مجهولي الهوية كانوا يستقلون سيارة نوع "دودج" لون أسود وبحوزتهم أسلحة حربية، وذلك بسبب خلافات عائلية سابقة بين المخطوف والمدعو (س.ج).

كما تمكنت الدورية من توقيف الخاطف وضبط السيارة التي استُخدمت في عملية الخطف. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".