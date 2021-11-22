لبنان

مواطنون يقطعون طريق مشروع القبّة - طرابلس.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-11-2021 | 13:13
A-
A+
Doc-P-889109-637732098838450878.jpg
Doc-P-889109-637732098838450878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم حشدٌ من الشبان، مساء اليوم الاثنين، على قطع طريق مشروع القبة - طرابلس بالإطارات المشتعلة. 
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإن هذا التحرّك جاء احتجاجاً على توقيف أحد الاشخاص من قبل الأجهزة الأمنية.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد لـ"صوت لبنان": كفى شلّ القضاء لان ما نعيشه اليوم ضرباً حقيقياً لمكوناته
lebanon 24
22/11/2021 21:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: معلومات عن تحضير لقطع طرقات في طرابلس احتجاجا على ارتفاع الاسعار الجنوني
lebanon 24
22/11/2021 21:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان ٢٤: عطل طارئ على خطوط الصليب الأحمر ١٤٠ بسبب توقف سنترال طرابلس
lebanon 24
22/11/2021 21:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بطولة لبنان لكرة القدم: فوز التضامن على سبورتنغ وطرابلس على الصفاء
lebanon 24
22/11/2021 21:57:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

طرابلس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2021-11-22
13:10 | 2021-11-22
11:43 | 2021-11-22
14:41 | 2021-11-22
14:41 | 2021-11-22
14:24 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website