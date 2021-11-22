مواطنون يقطعون طريق مشروع القبّة - طرابلس.. ما السبب؟

أقدم حشدٌ من الشبان، مساء اليوم الاثنين، على قطع طريق مشروع القبة - طرابلس بالإطارات المشتعلة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإن هذا التحرّك جاء احتجاجاً على توقيف أحد الاشخاص من قبل الأجهزة الأمنية.